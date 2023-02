Stationsparking in Herentals wordt betalend: stad vreest parkeeroverlast in omliggende straten

Marianne Verhaert (Open Vld), burgemeester van buurgemeente Grobbendonk heeft geen begrip voor de beslissing van de NMBS. "Het station van Herentals is hét overstapstation bij uitstek in de Kempen. Mensen komen van de omliggende gemeenten om daar de trein te nemen."



"We zitten in een landelijk gebied, waar niet overal een station is, of waar niet altijd veel treinen stoppen. Het is niet altijd evident om dan met de bus of de fiets tot aan het station te geraken. Door het station betalend te maken, vrees ik dat je mensen voor hun hele pendeltraject weer de auto injaagt", besluit Verhaert.