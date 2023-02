West-Vlaanderen telt de meeste kleine windmolens

Melkveehouder Olivier is tevreden van zijn aankoop. "Het is een ideale aanvulling op onze zonnepanelen. Want ook in de winter en 's nachts is er bijna altijd wind. Dat is belangrijk, omdat we een constante koeling hebben en met melkrobots werken." Geluidsoverlast is er nauwelijks. Op 20 meter komt het overeen met het geluid van een stilstaande draaiende auto. Van slagschaduw is geen sprake, omdat de buren op 100 meter afstand moeten wonen van zo'n windmolen.