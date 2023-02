Belgisch feestje in Frankrijk: Stromae beste mannelijke, Angèle beste vrouwelijke artieste van het jaar

Stromae was genomineerd in vier categorieën en gold als grote favoriet op deze edities van de "Victoires". Na een carrièrepauze van negen jaar staat hij met zijn album "Multitude" weer helemaal op het voorplan. "Ik ben een beetje ontroerd", zei hij toen hij zijn trofee in ontvangst nam. Het is al de zesde "Victoire" die de 37-jarige Stromae in ontvangst mag nemen.