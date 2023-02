Op zoek naar een lief? Supermarkt in Lauwe laat singles met roze winkelmandje winkelen

“Ik kan niet zeggen of er al koppels gevormd zijn, maar dat is ook niet de bedoeling”, zegt uitbater Sebastien Sintobin. “Het is de bedoeling om singles het gevoel te geven dat ze op hun gemak kunnen shoppen, maar ik ga geen klanten pushen. Als ik twee mensen met een roze mandjes zie lopen, ga ik ze niet naar elkaar toe brengen. Het is de bedoeling dat ze zelf beslissen hoe ver ze connectie leggen met andere klanten of mensen van Lauwe.” Sebastien weet niet of er al effectief dates of koppels uit de actie zijn voortgekomen.

"Het idee is ontstaan door een vaste klant die single is en vaak komt winkelen. Ze had dat in het buitenland gezien of vroeg of wij ook zoiets konden organiseren. Het is dus een single zelf die het in gang heeft gestoken", lacht de uitbater nog.