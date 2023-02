Syrische regering belooft nu toch om ook vanuit regeringsgebied internationale noodhulp toe te laten in rebellengebied

Ook sinds de aardbeving is van internationale hulp via die grensovergang nog nauwelijks sprake geweest. Gisteren reed een eerste, klein konvooi de grens over, vandaag volgde een tweede. Maar het gaat om konvooien die al klaar stonden voor de aardbeving. Ze brachten tenten, dekens, matrassen, hygiënisch materiaal en voedsel. Maar geen graafmachines en ander materieel om mensen vanonder het puin te halen, zoals de Witte Helmen gehoopt hadden, de vrijwilligersorganisatie die reddingsoperaties uitvoert in het rebellengebied.

Bovendien is het door schade aan de wegen in Turkije bijzonder moeilijk om de grensovergang te bereiken. De Syrische overheid belooft nu om via andere toegangswegen dan Turkije internationale humanitaire hulp in het rebellengebied toe te laten, dus ook via grondgebied dat nu in handen is van het regeringsleger. Dat hebben Syrische staatsmedia bekendgemaakt. De overheid in Damascus had dat tot nog toe geweigerd, zogezegd omdat die hulp in de handen van "terroristen" zou terechtkomen.