Tiensepoort wordt heraangelegd: "Dodehoekongevallen voorkomen"

De heraanleg van de Tiensepoort gebeurt op aandringen van Leuvens gemeenteraadslid Karin Brouwers (CD&V) en is nu goedgekeurd door Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). "Oorspronkelijk waren de werken voorzien in de tweede helft van 2022", zegt Brouwers. "Hopelijk zijn er nu geen bijkomende vertragingen meer en zal de al lang aangekondigde heraanleg van de Tiensepoort een feit worden."

De heraanleg is dan ook broodnodig, vindt Brouwers. Het kruispunt is onoverzichtelijk en gevaarlijk en werd daarom op de dynamische lijst van zwarte punten gezet in 2022. "Door de heraanleg kan het kruispunt uit de lijst van zwarte punten worden geschrapt", zegt Brouwers.