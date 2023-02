Turken en Syriërs die door aardbeving zijn getroffen krijgen voorrang bij visumbehandeling

Volgens De Moor heeft dit niets te maken met de achterstand bij de asielaanvagen. "Dit gaat over mensen die voor een periode van maximaal 3 maanden in ons land willen verblijven", legt ze uit in "Terzake". "Zij verblijven ook bij familieleden, en niet in een opvangcentrum."

"Het gaat hier niet om asielaanvragen: die worden door een andere dienst beoordeeld."