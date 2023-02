Beiaard Antwerpse kathedraal speelt Turks volkslied: "We voelen ons enorm gesteund."

Leden van de Turkse gemeenschap in Antwerpen waren naar de kathedraal gekomen om samen het volkslied te zingen. "We voelen ons enorm gesteund", vertelt een Turkse vlogster die aanwezig was om alles te filmen. "We zijn allemaal heel verdrietig, maar we kunnen hier in België niets doen. Daarom probeer ik alles te filmen zodat onze mensen weten wat hier in Antwerpen gebeurt. We zijn allemaal heel erg dankbaar voor alle steun."