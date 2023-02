Amper enkele dagen na de Chinese "spionageballon": Verenigde Staten schieten boven Alaska opnieuw "hoogvliegend voorwerp" neer

President Joe Biden besliste het voorwerp, waarvan de oorsprong onbekend is, neer te laten schieten.

Nog maar enkele dagen geleden schoot Washington een Chinese ballon neer die, volgens de VS, gebruikt werd om te spioneren.

Volgens John Kirby is de oppervlakte waar de brokstukken van het object zijn gevallen veel kleiner dan die van de Chinese ballon die de Amerikanen vorige week hebben neergehaald. Een gevechtspiloot heeft vastgesteld dat het vliegend object niet bemand was, vóór hij het heeft neergeschoten.

Voorlopig is het nog onduidelijk over welk soort vliegend object het gaat en of het toestel bedoeld was om te spioneren. Anders dan de vorige week neergeschoten ballon lijkt dit voorwerp geen aandrijving of besturing te hebben. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie dreef het af in noordoostelijke richting.