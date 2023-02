Tiktok toont hoe lekker, handig én hip het is: ouderwets ingeblikte vis 

Heb je zoals ondergetekende ook altijd een paar bescheiden blikjes vis in de voorraadkast staan, voor noodgevallen? Dan ben je misschien net als ik ongewild lekker hip, want vis in blik is al maanden razend populair, zowel thuis als op restaurant. Eind vorige maand zorgde die populariteit zelfs voor tekorten in de winkelrekken aan de overkant van de Grote Plas. De oorzaak moeten we zoeken in het trendfabriekje dat Tiktok heet.