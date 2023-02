Voetbalclub KVC Westerlo, met Turkse eigenaars en spelers, zamelt hulpgoederen in voor slachtoffers aardbevingen

Ook bij voetbalclub KVC Westerlo willen ze hun duit in het zakje doen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. De beelden uit de getroffen regio laten niemand onberoerd. "We willen als club niet lijdzaam toekijken, maar actief hulp bieden met het verzamelen en versturen van noodzakelijke goederen. Het feit dat we Turkse eigenaars hebben speelt mee, maar is zeker niet het belangrijkste. Want in het verleden hebben we nog inzamelingsacties gehouden voor andere doelen", zegt Lisa Vandepaer, community manager bij KVC Westerlo.