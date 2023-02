West-Vlaanderen kiest opnieuw voor Mega voor de groepsaankoop voor groene energie en gas

Provincie West-Vlaanderen kiest opnieuw voor energieleverancier Mega in de groepsaankoop voor groene energie en gas. Nog voor de naam bekend was, lieten al zo'n 76.000 West-Vlamingen weten dat ze interesse hebben in die groepsaankoop. Ook vorig jaar viel de keuze op Mega, uiteindelijk tekende maar een kwart van de geïnteresseerden in, tegenover 75 procent andere jaren. Dat komt omdat Mega omstreden was na een reeks klachten van klanten.