Zee-ijs aan Zuidpool op laagste niveau sinds start van de metingen in 1979: "Vooral een gevolg van de warme wind"

Maar volgens klimatoloog Niels Souverijns van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) is er geen onmiddellijk verband met de klimaatverandering. "Het zee-ijs op Antarctica wordt heel erg beïnvloed door het weer. De wind speelt bijvoorbeeld een heel belangrijke rol in hoeveel zee-ijs er is."

"Daardoor kan er het ene jaar heel veel zee-ijs zijn en het andere jaar heel weinig. In 2014 werd bijvoorbeeld de grootste hoeveelheid zee-ijs gemeten", zegt Souverijns. "Toen waaide er lange tijd een koude wind van over Antarctica in de richting van de zee. Nu is er al een hele tijd warmere wind van over zee."