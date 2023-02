Zeven verdachten van phishing opgepakt na verschillende huiszoekingen: "Aangifte doen heeft zin"

Politie en parket waarschuwen om alert te blijven. "Koop je iets via een tweedehandsplatform, klik niet op een aangeboden betaallink of betaalverzoek. Zet het gesprek ook niet verder via WhatsApp, maar blijft op het gekozen tweedehandsplatform."

Schrijf telkens zelf het verschuldigde bedrag over via je eigen bankapp of kies voor overhandiging aan de deur met een cashbetaling. Je kan ook betalen met een veilige betaalapp zoals Payconiq", besluit Kristof Aerts van het parket in Antwerpen.