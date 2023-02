Gedenkmoment op campus Vox in Pelt na verlies leerling door gezinsdrama: "We hebben veel warmte ervaren"

“Het was onwezenlijk om te horen wat er zondagavond gebeurd is”, vertelt Pascale Cupers, directeur van de basisschool Vox in Pelt. “Een collega belde mij op om te vertellen wat er aan de hand was. Ik heb dan onmiddellijk met de leerkrachten gesproken en de eerste emoties opgevangen.” Daarna volgde een zware week voor iedereen op de campus Vox in Pelt.



"We hebben verschillende gedenkplaatsjes gemaakt, verspreid over de hele campus", zegt Cupers. "Het rouwhoekje in onze leefschool De Vuurboom bestaat uit het tafeltje van de poppenhoek waar Merjem heel graag mee speelde."