Grote colonne met 50 vrachtwagens brengt laatste groet aan overleden trucker uit Beveren

"Het is gebruikelijk dat een trucker een erehaag krijgt wanneer hij of zij op de baan sterft, maar dat er hier vandaag zo'n grote opkomst zou zijn, hadden we echt niet verwacht", zegt een oud-collega van de vrachtwagenchauffeur. "Uiteindelijk is het ook niet gek als je ziet over wie het gaat. Hij was zo geliefd en gekend in ons midden dat het logisch is dat zijn plotse dood zo veel mensen raakt."