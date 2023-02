Staatssecretaris De Moor staat versneld visum toe voor Turkije en Syrië: "Je kunt niet terugkeren als je huis er niet meer is"

De procedure komt er ook voor mensen die toevallig in ons land zijn en een visum kort verblijf hebben en binnenkort ons land moeten verlaten. "Die mensen kunnen een verlenging aanvragen. Je kan niet meteen terugkeren als je huis er niet meer is", zegt De Moor.



Vraag is of ons land iedereen kan opvangen, gezien de grote opvangproblemen die er momenteel heersen en er heel wat asielzoekers op straat (blijven) slapen. De Moor sprak begin februari nog over een historisch grote instroom.



"Natuurlijk is dit iets helemaal anders. Het gaat om mensen die hier kort zullen verblijven (maximum drie maanden), en ze verblijven bij familieleden en dus niet in opvangcentra. Het gaat ook niet om asielaanvragen", aldus De Moor.