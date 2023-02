Dode en zwaargewonde na frontale botsing met twee wagens in Esen

Afgelopen nacht kwam het tot een zware frontale botsing tussen twee wagens in Esen, bij Diksmuide. De tol was zwaar: een man van 27 uit Pittem overleed ter plaatse en een 40-jarige man uit Kortemark liep levensgevaarlijke verwondingen op. Na het ongeval was het niet duidelijk wat er gebeurd was. "We hebben de camerabeelden moeten onderzoeken om duidelijkheid te krijgen wie van welke richting kwam", zegt commissaris Wim Merlevede van politiezone Polder.

Toen de hulpdiensten aankwamen, troffen ze een ravage aan. De ene wagen stond in het midden van de weg en de andere was door de impact weggeslingerd tot in de gracht. De brandweer, politie, twee ambulances en een MUG-team snelden ter plaatse. "De MUG-arts startte nog een reanimatie, maar die mocht niet meer baten voor de ene bestuurder", zegt brandweerluitenant Rudi Dolphen.

"De andere bestuurder zat nog zwaar gekneld in zijn wagen. Het duurde drie kwartier tot we de wagen volledig konden openknippen om de man te bevrijden." Het slachtoffer, een man van 40, werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.