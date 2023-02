"Meer fietsers? Minder file :-)": Fietsersbond Mechelen lanceert nieuwe campagne

Fietsers die voorbij kwamen, kregen ook een warme chocomelk. "Zo willen we fietsers die in de winter de fiets nemen een hart onder de riem steken: zij zijn onze helden", zegt Vannieuwenhuyze. Eén van de fietsers die getrakteerd werd, is Karen, die met haar bakfiets passeerde. Zij kon het initiatief wel appreciëren. "Zeker op een koude dag zoals deze is dat heel leuk. Zelf gebruik ik elke dag mijn bakfiets, om de kinderen weg te brengen of om naar de winkel te gaan. Ik heb altijd parkeerplaats en heb geen problemen met de herinrichting van de Vesten", lacht Karen.