Parket start onderzoek naar crèche in Balegem, Agentschap Opgroeien: "Uit voorzorg drie maanden geschorst"

Het parket is een onderzoek gestart naar een kinderdagverblijf in Balegem, een deelgemeente van Oosterzele in Oost-Vlaanderen. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar het Agentschap Opgroeien heeft de crèche uit voorzorg alvast drie maanden geschorst. "Wij staan perplex", zegt burgemeester Johan Van Durme (CD&V) die in allerijl opvang moest vinden voor 18 kinderen.