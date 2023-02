Laatste communistische premier van de DDR Hans Modrow is overleden

Op 3 oktober 1990 was de hereniging van Duitsland een feit. Dat die er zou komen, had Modrow maanden voordien gaandeweg ook ingezien. Bij een bezoek aan Moskou in januari 1990 had hij toegegeven dat er bij de Oost-Duitsers nog weinig animo was voor een eigen staat. Hij zou er wel van overtuigd blijven dat de hereniging van de beide Duitslanden te snel was gebeurd.