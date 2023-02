Lichaam gevonden in studio in Antwerpen: geen kwaad opzet volgens parket

In de Moonsstraat in Antwerpen-Zuid is er gisterenavond brand uitgebroken in een studio. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen ze het lichaam aan van een man.



Aanvankelijk werd kwaad opzet niet uitgesloten. "Uit vaststellingen blijkt nu dat er niet meteen een tussenkomst was van derden, we gaan dus niet uit van iets crimineels", zegt Stéphanie Chomé van het Antwerpse parket.