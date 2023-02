Man rijdt in verkeerde richting snelweg op om weg te vluchten van politiecontrole in Leuven 

De politie van Leuven hield vrijdagnamiddag een controle met een ANPR-voertuig in Wilsele. Het systeem herkende de nummerplaat van een verdacht voertuig. Toen de politie de wagen aan de kant wilde zetten, sloeg die op de vlucht.

De man reed in tegengestelde richting de snelweg op. "We konden de achtervolging niet inzetten", vertelt politiewoordvoerder Marc Vranckx. "Onze diensten gaan hun eigen leven en dat van anderen niet in gevaar brengen door een achtervolging te houden op de snelweg in de verkeerde richting. We hebben wel meteen een politiealarm geactiveerd."