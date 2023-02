Man uit Houthulst opgelicht door twee valse bankmedewerkers

De politie is een onderzoek gestart en roept op tot getuigen om de zaak mee te helpen oplossen. “De persoon die zich uitgaf voor bankmedewerker is tussen de 25 à 30 jaar oud, heeft kort haar, een donkere huidskleur en spreekt Nederlands”, geeft de politie mee. “Hij verplaatst zich wellicht met een auto en werd mogelijk opgemerkt in de Steenstraat in Diksmuide en in de Steenstraat in Houthulst." Wie tips heeft, kan contact opnemen met de lokale politie.