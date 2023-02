Bijna 25.000 doden geteld in Turkije en Syrië, hoop om nog overlevenden te vinden ebt meer en meer weg

In de loop van gisteren werden in het rampgebied in Turkije nog 67 mensen gered. In de provincie Kahramanmaras werd een 70-jarige vrouw gevonden die 122 uur onder het puin bedolven had gelegen. Een man van 46 jaar werd na 112 uur nog levend uit de ruiïnes van een zeven verdiepingen tellend appartementsgebouw gehaald.