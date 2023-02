Mensen met verstandelijke beperking kunnen speeddaten in Diest: "Liefde is een basisrecht, geen luxe"

Emma Vaes organiseert dit weekend voor de eerste keer speeddates voor mensen met een verstandelijke beperking. “Vlakbij Valentijn, dat is toevallig, maar wel mooi meegenomen”, lacht Vaes. Ze hoopt dat mensen met een beperking op deze manier ook de liefde kunnen vinden. “Dat gebeurt nu meer en meer online, wat voor hen een extra grote drempel is. Ze zijn niet altijd mee met de sociale media of hun accounts worden beheerd door hun ouders. Dus dit is eens een andere manier om misschien een tof lief te leren kennen.”