963.000 mensen protesteren in Frankrijk tegen geplande pensioenhervorming, vakbonden dreigen het land lam te leggen

Het was al de vierde actiedag op een maand tijd die de Franse vakbonden organiseren tegen de pensioenhervorming. Volgens de vakbond CGT namen ongeveer 500.000 mensen deel aan de betoging in Parijs. Bij de vorige actiedag op 7 februari had de vakbond 400.000 betogers in de Franse hoofdstad geteld.



Ook in andere steden werd gemanifesteerd. In Nantes bijvoorbeeld telde de politie 23.000 betogers, in Toulouse waren ze volgens CGT met meer dan 100.000. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen in totaal 963.000 betogers op straat.