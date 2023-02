"Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat Sint-Truiden dit georganiseerd heeft": Simon Mignolet en Wouter Vrancken gehuldigd in hun thuisstad

"Het is heel leuk om in mijn thuisstad gehuldigd te worden voor het winnen van de Gouden Schoen. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat Sint-Truiden dit georganiseerd heeft. Als ik zie wat een trouwe achterban ik heb, en hoeveel mensen zijn langsgekomen, kan ik alleen maar dankjewel zeggen", vertelt Simon Mignolet, doelman bij Club Brugge. Hij won de Gouden Schoen van 2022 en om dat extra te vieren, besloot Sint-Truiden, zijn thuisstad, om hem te huldigen. "Ook al speel ik voor Club Brugge, ik ben nog altijd iemand van Sint-Truiden. Ik ben er geboren en getogen."

Ook Truienaar Wouter Vrancken, coach bij KRC Genk, werd door de stad gehuldigd. "Geapprecieerd worden voor wat ik doe en daarvoor gehuldigd worden door mijn thuisstad, bezorgt me een heel fijn gevoel", zegt Vrancken. Zowel hij als Mignolet kregen allerlei cadeaus, zoals een cartoon van zichzelf en een mand vol lekkernijen. Dichte familieleden en vrienden waren aanwezig, net als trouwe fans. Of deze huldiging Vrancken meer motivatie geeft om door te gaan? "Als je in een teamsport belangrijk wil zijn, dan gebeurt dat ook als team. En dan is het nodig dat je het hele team en de staff naar waarde schat. Dat is mijn motivatie."