Sneeuwklokjeswandeling langs duizenden sneeuwklokjes in tuin van Arboretum Kalmthout

Het is een prachtig gezicht: in de tuin van het Arboretum in Kalmthout staan momenteel duizenden sneeuwklokjes in bloei. Van 11 tot en met 26 februari kan iedereen tientallen soorten ontdekken tijdens de sneeuwklokjesdagen. De wandeling leidt je door de tuin zelf maar ook langs het witte tuinpaviljoen de Gloriëtte. Daar maakten vrijwilligers en tuiniers een installatie met sneeuwklokjes naast het nieuwe tuingedicht van Bart Moeyaert.