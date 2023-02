Waals politicus Marc Tarabella aangehouden in Europees corruptieonderzoek op verdenking van witwassen, corruptie en crimineel lidmaatschap

Toen de Qatarese minister van Werk enkele dagen voor het WK voetbal in Qatar te gast was in de subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement kreeg die heel wat kritische vragen van de parlementsleden, maar hij kreeg plots steun uit onverwachte hoek.

Terwijl Marc Tarabella zich in het verleden ook kritisch had uitgelaten over de organisatie van het WK was hij nu verrassend positief. Hij vroeg zich onder meer af waarom er nu zo'n heisa was en niet bij het WK in 2018 in Rusland of bij de Olympische Winterspelen in 2022 in China.