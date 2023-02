VDAB horecatrailer in Hasselt wil mensen warm maken voor job in horeca

"We staan voor de eerste keer in Limburg met onze horecatrailer", zegt Joris Philips, provinciaal directeur VDAB Limburg. De bedoeling is om mensen warm te maken voor een job in de horeca. "Dit is een samenwerking tussen de Stad Hasselt, Horeca Forma, Horeca Hasselt en de VDAB, waarmee we werkzoekenden, inactieven, maar ook werknemers willen helpen een job in de horeca te vinden”, gaat Philips verder. En daar is nood aan. "In Hasselt alleen al stonden er in 2022 bijna 500 vacatures open voor horecajobs. Nu staan er nog steeds zo’n 100 jobs open."