Logistieke team B-FAST naar Turkije om veldhospitaal te bouwen, minister Vandenbroucke: "We investeren 8 miljoen"

Het eerste B-FAST-team gaat zeker voor 14 dagen naar Adana en zal dan worden afgelost. Claes zal bij die volgende rotatie meereizen. Hij weerlegt nogmaals de kritiek dat B-FAST te traag werkt. "Laat ons dat kaderen. We zijn geen snel zoek- en reddingsteam. Volgens de richtlijnen van de WHO hebben we ons op een gepast tijdstip georganiseerd en zijn we ter plaatse. We zijn het eerste land dat een veldhospitaal ontplooit in Turkije."



Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) staat in Melsbroek om het B-FAST-team vandaag uit te wuiven. Hij maakt duidelijk dat de teams er zolang als nodig blijven. "We investeren hierin 8 miljoen euro. Dat is heel wat, maar ik vind het verschrikkelijk hard nodig. Dit is elementaire vorm van solidariteit."