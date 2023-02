Voorzitter KS Vriendenkring Michel Dylst blijft aangehouden wegens verduistering lidgelden van vroegere mijnwerkers

Voor de verduistering van die lidgelden belandde Dylst afgelopen september in de gevangenis. De raadkamer in Hasselt heeft de aanhouding nu verlengd. Zijn advocaat Luk Delbrouck tekende beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer. Ook de partner van Dylst moest de gevangenis in, maar zij werd intussen voorwaardelijk in vrijheid gesteld.