Woning onbewoonbaar verklaard na hevige brand in Wetteren

Zaterdagvoormiddag rond 11 uur brak er brand uit aan het dak van een woning in de Florimond Leirensstraat. Alerte buren hadden er rookpluimen opgemerkt en verwittigden daarop meteen de brandweer. “Wij wonen hier in de straat en het is mijn kleindochter die me had opgebeld dat ze veel rook zag”, verklaart de buurtbewoonster.

Al snel nam de rook toe die in de ruime omgeving zichtbaar was. De brandweer van Wetteren kwam meteen ter plaatse en zowel de Florimond Leirensstraat en de Hekkerstraat werden afgesloten voor alle verkeer omdat er mogelijk asbest kon aanwezig zijn in het gebouw. “Na een grondige controle bleek dat niet het geval te zijn”, bevestigt burgemeester Albert De Geyter (CD&V), die ter plaatse kwam.