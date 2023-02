57 flessen lachgas in beslag genomen in café in Borgerhout

De Antwerpse politie hield vrijdagavond en -nacht een grote controle-actie rond drugs. Ze controleerde verschillende mensen die drugs op zak hadden of gebruikten.

In een café waar eerder al overlast was vastgesteld, zagen de agenten dat klanten openlijk lachgas gebruikten. Iemand was ook cannabis aan het roken. Er was geen verantwoordelijke aanwezig in het café. In totaal nam de politie 57 flessen lachgas in beslag. De politie stelde pv's op en de stad zal de zaak verder opvolgen.