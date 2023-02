"Afscheid aan de Schelde" voor asverstrooiing blijft definitief aan De Gerlachekaai in Antwerpen

Meer en meer Antwerpenaren kiezen ervoor op die plek afscheid te nemen van hun dierbaren. De eerste jaren werd de site ongeveer 80 keer per jaar gereserveerd, in 2021 en 2022 was dit ruim 160 keer per jaar, gemiddeld dus meer dan 2 keer per week. "Antwerpenaren zijn gehecht aan de Schelde en velen van hen willen ook na hun overlijden verbonden blijven met onze rivier", vertelt schepen voor begraafplaatsen Els van Doesburg (N-VA). "De locatie aan Sint-Andries Zuid is ondertussen volledig ingeburgerd. De enige juiste beslissing was dus om de locatie voor Memento Scaldis definitief te houden."