Super Bowl kleurt beetje Belgisch: productiehuis Caviar levert vier reclamespots

Actrice en Golden Globes-winnares Jennifer Coolidge, de ster in de reeks "The White Lotus", speelt de hoofdrol in de spot voor make-upmerk e.l.f. Het product waarvoor ze reclame maakt, zou "een dolfijnachtige huid" garanderen. Coolidge haar passage in dit filmpje is een dikke knipoog naar een interview na de uitreiking van de Golden Globes waarin de actrice beweert dat ze ervan droomt om ooit eens een dolfijn te vertolken.