Beringen maakt 40.000 euro vrij om horeca een boost te geven

Daar wil de stad Beringen bij helpen. "We willen meer horeca aantrekken", gaat Werner Janssen verder. "Er zijn nieuwe vormen van horeca en de vraag is hoe we daar mee omgaan, hoe we de bestaande horeca kunnen versterken en hoe we dat ruimtelijk inpassen. Dat zijn de vragen die op tafel liggen bij het opstellen van een horecaplan." De stad trekt daar 40.000 euro voor uit.