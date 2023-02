Harry Styles kaapt vier Brit Awards weg, Lost Frequencies haalt het niet van Beyoncé

Publiekslieveling Harry Styles was de grote slokop op de Brit Awards. De Britse artiest kon al zijn nominaties verzilveren en sleepte daarmee vier prijzen in de wacht. De voormalige One Direction-zanger won de award voor beste song van het jaar (met "As it was"), beste pop-act, artiest van het jaar en album van het jaar (met "Harry's house").

"Deze avond was erg bijzonder voor mij en ik zal die nooit vergeten", zei Styles. "Ik stel dit heel erg op prijs. Er is geen enkele plek zoals thuis. Ik ben zo trots om een Britse artiest te zijn in de wereld."