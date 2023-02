Minister Demir: "Ik heb familie verloren bij de aardbeving in Turkije, dus als het lukt wil ik naar daar"

Het verdriet van haar vader heeft veel indruk gemaakt op Demir. "Ik heb mijn vader zien toekomen in mijn keuken op de ochtend vlak na de aardbeving. Ik zat zelf toen in een digitale vergadering over grote dossiers zoals de stikstofkwestie. Maar alles wordt héél klein, als je vader bijna weent van puur verdriet. Verdriet dat veel mensen delen, de verbondenheid is bijzonder groot."

Demir denkt er dan ook aan om zelf naar het getroffen gebied af te reizen. "Ik wil graag gaan helpen, maar in eerste instantie is het vooral belangrijk om dokters en verpleegkundigen naar het rampgebied te sturen. Daar is immens veel nood aan. Ik heb hier voldoende aan mijn hoofd, maar als het lukt, dan wil ik ter plaatse gaan, ook al zal ik zelf niet veel kunnen doen. Dat heb ik ook tegen mijn vader gezegd, want hij wil zijn familie gaan helpen. En hij wil met eigen ogen zien hoe ze hulp naar het dorp van mijn tante brengen."