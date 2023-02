Gentenaar ontwerpt cuberdons in bijzondere vormen met artificiële intelligentie

Blanckaert had enkele losse ideeën om de cuberdon een interessanter uitzicht te geven. "Via een programma dat werkt op basis van artificiële intelligentie heb ik die ideeën laten uitwerken. Het is heel simpel: je voert een goede foto van een cuberdon in en dan vraag je aan het programma om er een bepaald thema op toe te passen. Later voeg je er zelf nog wat meer of minder licht aan toe en na een dag werk is het ontwerp klaar."