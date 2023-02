26.117 leerlingen geschorst vorig jaar: Groen bezorgd over "problematisch cijfer"

Vorig schooljaar 2021-2022 is 26.117 keer een leerling tijdelijk of permanent geschorst van de lagere of de secundaire school, omdat ze zich niet aan de regels houden. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met het schooljaar daarvoor. Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) heeft de cijfers opgevraagd. Ze vindt de hoge cijfers problematisch.