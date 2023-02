Honderdduizenden manifestanten komen op straat voor toegankelijke gezondheidszorg in Spaanse hoofdstad Madrid

Het protest tegen de ondergefinancierde publieke zorg is het sterkst in Madrid, maar is er ook in andere Spaanse regio's. In Santiago de Compostela, in de noordwestelijke regio Galicië, werd vandaag ook betoogd. Daar kwamen volgens de politie 20.000 manifestanten, vooral mensen uit de gezondheidszorg, op straat. Volgens de organisatoren waren het er méér.