Laatste overlevende van nazi-bloedbad in Frans dorpje Oradour overleden

Robert Hébras (97) is gestorven; hij was een van de amper zes inwoners die wist te ontkomen aan de massamoord in het Franse Oradour-sur-Glane in de Tweede Wereldoorlog. Daar hebben de nazi's in 1944 643 dorpelingen vermoord. Hébras was toen 18 jaar en verstopte zich onder de lichamen van de slachtoffers. Hij heeft zijn hele lange leven getuigd over het bloedbad en geijverd voor vrede.