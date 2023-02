Bijna 300 Kevertjes trekken door Brussel tijdens Love Bugs Parade

Zondagmiddag verzamelden bijna 300 Volkswagens Kever, Beetle en Transporter T1, T2 en T3 aaan het Jubelpark in Brussel, voor het Autoworld-museum. Daar vertrokken ze voor een rit van een uur, richting Merode en Tervuren, en daarna weer naar het centrum. Het enthousiasme was groot, want de inschrijvingen zaten al snel vol.

Dat de Love Bugs Parade net dit weekend georganiseerd wordt, is geen toeval. "De Kever staat een beetje symbool voor Valentijn", vertelt Jean-Marc Ponteville van D'Ieteren. "Het is jammer dat de auto niet meer gemaakt wordt, maar hij blijft wel leven in de harten van de mensen."