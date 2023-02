Meer dan 28.000 doden in Syrië en Turkije, volgens VN zal dodental nog verdubbelen

Na de aardbeving in Syrië en Turkije zijn nu al meer dan 28.000 doden geteld. In Turkije zijn al 24.617 lichamen geborgen, in Syrië is er sprake van 3.574 geborgen lichamen. Maar dat aantal zal nog verdubbelen, zegt Martin Griffiths, de noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties, in een interview met het Britse Sky News.