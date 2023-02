Meer dan 60 burger- en natuurverenigingen lanceren oproep: "Stop met natuur in Brussel te vernietigen"

"Brussel blijft de laatste natuurgebieden maar volbouwen, terwijl er een klimaatcrisis is", vertelt Bernadette Stallaert van het TuiniersForum des Jardiniers. "Die gebieden zijn net onze bondgenoten, om de negatieve gevolgen van die crisis op te vangen. Hetzelfde geldt voor de biodiversiteit."

De organisatie vraagt daarom een moratorium, een tijdelijk verbod, op het nog verder vernietigen van de natuur in Brussel. Al meer dan 60 burgercollectieven en natuurverenigingen hebben het manifest van het TuiniersForum des Jardiniers ondertekend. "We doen een oproep naar de Brusselse regering en politici", zegt ook Eva. "Er worden hier en daar wel bomen geplant, maar intussen zijn heel wat natuurgebieden ook bedreigd, wat ironisch is. Denk maar aan de gebieden Mijlenmeers en Donderberg."

De verenigingen willen dat het beleid verandert. "Er moeten andere oplossingen gevonden worden voor de bouw van scholen of sociale woningen", zegt Eva nog. "Die zijn natuurlijk ook nodig, maar niet in onze groene gebieden. De natuur die er nog is, moet behouden blijven."