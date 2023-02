Midia verloor 8 familieleden door de aardbeving in Syrië: "Als de hulp op tijd was gekomen, waren ze misschien niet dood"

Artsen zonder Grenzen is al enkele jaren actief in dat gebied. Adjunct-directeur van hun Belgische tak Kristel Eerdekens beaamt dat het moeilijk werken is daar: "Onze teams zijn beperkt, want we hebben niet de volle toegang tot dat gebied zoals we graag zouden hebben. We hebben geluk dat er net vorige week een groot konvooi met medisch materiaal was toegekomen in een opslagplaats die gelukkig niet vernield is."