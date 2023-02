Nieuwe Maasbrug zal gebouwd worden naast huidige brug in Maaseik

De nieuwe brug zal ook hoger en langer zijn. De huidige brug is 150 meter lang en de nieuwe zal 185 meter lang zijn. "Hierdoor zou de nieuwe brug beter bestand moeten zijn tegen hoge waterstanden, maar door een langere brug te voorzien kunnen we de Maas ook meer ruimte geven", gaat Peeters verder. "Vandaag de dag is dit stuk van de Maas het smalste stukje waar al het water van de rivier moet passeren. Met een langere brug kunnen we rivierverruimingswerken uitvoeren, de Maas dus breder maken. Daardoor zullen we in de toekomst ook te hoge waterstanden kunnen vermijden."