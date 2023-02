Nog steeds geen contact met 15 Belgen die op moment van aardbevingen geregistreerd waren in Turkije of Syrië

Belgen die naar het buitenland gaan kunnen dat registreren bij de Belgische ambassade of via het online platform Travellers Online. Op het moment van de aardbevingen in Turkije en Syrië waren volgens Buitenlandse Zaken zo'n 230 Belgen geregistreerd bij de ambassada in Ankara in Turkije en een vijftigtal in Beiroet in Libanon (België heeft geen ambassade in Syrië maar raadt reizigers aan zich te laten registreren in Libanon).

Buitenlandse Zaken laat weten dat met 15 van die Belgen nog geen contact mogelijk is geweest: veertien in Turkije en een in Syrië. Afgelopen donderdag ging het nog om 28 Belgen.